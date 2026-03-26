Tras una primera jornada de rechazos y tensión, continúa la audiencia pública por la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados atravesó este miércoles una primera jornada marcada por la tensión en el inicio del debate por la reforma de la Ley de Glaciares, en un contexto atravesado por protestas en las inmediaciones del Congreso y fuertes cuestionamientos al proceso de audiencias públicas.

Desde temprano, la discusión se desarrolló bajo la conducción de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, en una jornada que reunió a un amplio número de expositores de distintos puntos del país.

La mayor parte de las intervenciones estuvo atravesada por críticas al proyecto impulsado por el oficialismo, especialmente por su impacto en las zonas protegidas y la posibilidad de habilitar actividades vinculadas a la minería en áreas actualmente restringidas. En ese marco, se registraron cruces entre algunos oradores y legisladores opositores, lo que elevó el tono del debate dentro del recinto.

En paralelo, el clima de la jornada también se trasladó al exterior del Congreso, donde organizaciones ambientalistas realizaron protestas para rechazar la iniciativa y visibilizar su postura frente a una eventual modificación del régimen vigente.

Otro de los ejes de cuestionamiento estuvo centrado en el formato de la audiencia. A lo largo del día, numerosos expositores manifestaron su malestar por la limitación a 200 participantes, una decisión que incluso motivó la presentación de pedidos de nulidad en la Justicia por parte de sectores opositores.

El proyecto en discusión, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone redefinir el alcance de las áreas protegidas con el objetivo de permitir tareas de exploración y explotación económica en zonas periglaciares que actualmente se encuentran vedadas a ese tipo de actividades.

Tras este primer capítulo cargado de tensión, el proceso de audiencias continuaba este jueves con una segunda jornada, en este caso bajo modalidad virtual, en la que se prevé la participación de nuevos expositores de todo el país.