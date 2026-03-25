Tras la polémica por los vuelos, Adorni negó irregularidades y afirmó que no tiene “nada que esconder”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reapareció este miércoles en conferencia de prensa tras más de un mes sin contacto formal con los medios y buscó cerrar la polémica en torno a sus viajes personales, al asegurar que no tiene “nada que esconder” y que ya puso toda la información a disposición de la Justicia.

Durante su exposición en Casa Rosada, el funcionario remarcó que su patrimonio fue construido antes de asumir en el Gobierno y sostuvo que la gestión actual mantiene “una vara ética más alta” que administraciones anteriores. En ese marco, rechazó cuestionamientos y apuntó contra sectores de la oposición, a los que acusó de impulsar una “operación política y mediática” para dañar al oficialismo.

Adorni evitó brindar detalles sobre los vuelos cuestionados —uno a Nueva York junto a su esposa y otro a Punta del Este en un avión privado— al señalar que existen investigaciones judiciales en curso y que profundizar en el tema podría interferir en ellas. No obstante, defendió el carácter “personal” de esos viajes y sostuvo que forman parte de su vida privada.

En la misma línea, desestimó versiones sobre su situación patrimonial y aclaró que continúa viviendo en el barrio porteño de Caballito, al tiempo que negó las informaciones que lo vinculaban con una propiedad en Martínez.

La conferencia, que se extendió durante 48 minutos, marcó un giro en la estrategia comunicacional del Gobierno, que pasó de una postura defensiva a otra más confrontativa. En ese sentido, el propio Adorni insistió en que las críticas responden a intentos de desestabilización y que su continuidad en el cargo “nunca estuvo en duda”.

El encuentro contó con la presencia de varios integrantes del gabinete, entre ellos los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Pablo Quirno, además de otros funcionarios del Ejecutivo. También participó el asesor presidencial Santiago Caputo, quien intervino en la coordinación de la estrategia comunicacional.

Entre las ausencias se destacó la de Karina Milei, mientras que el presidente Javier Milei siguió la conferencia a distancia y se expresó a través de redes sociales con un mensaje crítico hacia quienes cuestionaron al funcionario.

Como cierre, Adorni anticipó que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días un paquete de leyes al Congreso, con iniciativas vinculadas a la propiedad privada, la normativa sobre glaciares y medidas de protección ambiental frente a incendios, entre otros ejes.