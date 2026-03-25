Jueves 26 de marzo de 2026

Nacionales — 25.03.2026 —

El Gobierno avanzará en la redacción de un nuevo Código Penal

Busca actualizar la legislación y endurecer las penas frente a nuevas modalidades delictivas. Mientras se redacta el proyecto, impulsarán cambios parciales junto al Congreso.
 

El ministro de Justicia Mahiques confirmó la intención de modificar el Código Penal tras una reunión con Milei.
El ministro de Justicia Mahiques confirmó la intención de modificar el Código Penal tras una reunión con Milei.

El Gobierno nacional avanzará en la elaboración de un nuevo Código Penal, una iniciativa que busca actualizar la legislación vigente frente a los cambios en las modalidades delictivas. La decisión fue confirmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tras una reunión de trabajo con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

Según explicó el funcionario, el objetivo es desarrollar un proyecto integral que contemple los desafíos actuales en materia de seguridad, mientras en paralelo el Poder Ejecutivo impulsará reformas parciales junto al Congreso de la Nación Argentina. Esas modificaciones apuntarán, entre otros aspectos, al endurecimiento y la armonización de penas, así como a la incorporación de nuevas figuras delictivas.

Entre los puntos que se buscarán actualizar o incluir figuran delitos vinculados a cuestiones migratorias, estafas piramidales, robos bajo distintas modalidades —como salideras, entraderas o hechos cometidos por “motochorros”—, además de casos asociados al uso de armas en cárceles, el maltrato animal y las picadas ilegales. También se prevé reforzar el rol de las víctimas dentro del sistema penal.

En ese marco, el plan oficial contempla además el agravamiento de penas en situaciones como el incumplimiento de deberes alimentarios, la actividad de los llamados “trapitos” y los delitos de grooming y abuso sexual infantil.

La iniciativa forma parte de una agenda más amplia del Gobierno orientada a reformular herramientas legales en el ámbito penal, con la intención de adaptar el sistema a nuevas problemáticas y fortalecer la respuesta frente al delito.

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