Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

La abogada argentina Agostina Páez, acusada de injuria racial en Brasil, no irá a prisión y podrá regresar al país en los próximos días, luego de una audiencia clave en Río de Janeiro en la que la Justicia resolvió reducir la imputación y habilitar su salida.

La decisión, que aún debe ser formalizada por el juez, incluye el pago de una fianza económica, servicios comunitarios y una reparación a las víctimas, tras lo cual la joven quedará en condiciones de volver. La propia Páez definió la situación como “la peor experiencia de mi vida”.

Según explicó su defensa, la Fiscalía resolvió unificar las tres denuncias en un solo hecho continuado, lo que redujo significativamente la pena en expectativa. De esta manera, la acusación pasó de contemplar hasta 15 años de prisión a una pena mínima de dos años, que puede ser reemplazada por medidas alternativas.

El caso se originó el 14 de enero, cuando Páez fue filmada en un bar de Ipanema realizando gestos considerados racistas hacia empleados, un episodio que se viralizó rápidamente y derivó en la intervención de la Justicia brasileña. Desde entonces, la joven permanecía en el país con tobillera electrónica y prohibición de salida.

Tras la audiencia, la abogada defensora indicó que ni la Fiscalía ni la querella se opusieron al regreso de la acusada a la Argentina. Ahora, la definición depende de la fijación del monto de la caución económica, lo que podría resolverse en los próximos días.

En sus declaraciones, Páez afirmó haber pedido disculpas y aseguró que las víctimas aceptaron ese gesto, al tiempo que expresó su alivio por la resolución. Sin embargo, también señaló que continúa con temor y que no se sentirá en paz hasta regresar al país.

El caso también puso en foco los límites de la intervención del Estado argentino en situaciones judiciales en el exterior. Según se explicó, la Justicia brasileña tiene competencia exclusiva, por lo que las autoridades nacionales solo pueden brindar asistencia consular, sin posibilidad de intervenir en el proceso.

De este modo, la situación de Páez se encamina hacia una resolución que le permitirá volver a la Argentina, en un caso que combinó repercusión pública, acusaciones por discriminación y un proceso judicial en el extranjero.