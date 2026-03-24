El intendente encabezó el acto por el 24 de marzo y llamó a “reafirmar el compromiso con el Nunca Más”

Por Santotomealdía



El intendente Miguel Weiss Ackerley encabezó este domingo por la mañana el acto oficial por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, realizado en Plaza Libertad, en el marco de los 50 años del último Golpe de Estado en Argentina.

Tras la actividad, el mandatario local compartió un mensaje en sus redes sociales, donde llamó a “reafirmar el compromiso con el Nunca Más”.

“A 50 años del golpe de Estado de 1976, de la ruptura del orden constitucional y de un período oscuro que dejó profundas heridas en nuestra sociedad, los argentinos estamos llamados a reafirmar un compromiso que nos une: Nunca Más”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que “el 24 de marzo es un día de todos los argentinos” y remarcó: “Una sola bandera alzamos: la bandera argentina, símbolo de nuestra vida en democracia, que se fortalece cuando aprendemos del pasado para construir un futuro mejor”.

El acto se desarrolló en uno de los principales espacios públicos de la ciudad, en una jornada de conmemoración y reflexión en torno a la memoria, la verdad y la justicia.