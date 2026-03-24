El petróleo vuelve a superar los 100 dólares en medio de la tensión en Medio Oriente

El precio del petróleo volvió a subir en los mercados internacionales y el barril de Brent superó nuevamente los 100 dólares este martes, impulsado por la creciente incertidumbre en Medio Oriente. El repunte se da en un contexto marcado por la continuidad de los ataques en la región y la falta de avances concretos en las gestiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

Durante la sesión asiática, el crudo de referencia para Europa llegó a cotizar por encima de los 104 dólares por barril, con subas superiores al 4%. Más tarde moderó parcialmente el avance, aunque se mantuvo por encima de los 100 dólares, consolidando un nuevo repunte tras la fuerte volatilidad de las últimas jornadas.

El rebote se produjo luego de una caída significativa registrada el lunes, cuando el Brent había retrocedido más de un 10% y cerrado por debajo de los 100 dólares en el mercado de futuros de Londres. En ese momento, los precios habían reaccionado positivamente al anuncio del presidente Donald Trump, quien decidió postergar por cinco días los ataques contra infraestructura energética iraní para abrir una instancia de negociación.

Sin embargo, desde Teherán enfriaron esas expectativas al asegurar que, si bien existieron contactos preliminares, no hay conversaciones formales en curso. Esta falta de definiciones volvió a presionar al alza las cotizaciones, en un escenario dominado por la incertidumbre.

En paralelo, la situación en el Golfo sumó nuevos focos de tensión. Kuwait reportó daños en su red eléctrica tras la caída de escombros vinculados a la interceptación de drones, además de múltiples activaciones de sus sistemas de defensa aérea ante la presencia de misiles y aeronaves no tripuladas. También Arabia Saudita y Baréin informaron incidentes similares, lo que refuerza el temor a una escalada regional.

En este contexto, analistas advierten que el conflicto podría seguir alterando los mercados energéticos durante los próximos meses. En particular, crece la preocupación por la situación del Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo y gas. Las proyecciones indican que eventuales restricciones en ese corredor podrían afectar la oferta internacional al menos hasta mediados de año, con impacto directo en los precios.