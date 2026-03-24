Escala el conflicto: Irán atacó Israel y EE.UU. mantiene sus bombardeos

El Ejército de Israel informó que Irán lanzó este martes una nueva serie de misiles contra su territorio, en el marco de la escalada militar que atraviesa la región. El ataque se produjo pese a los intentos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para alcanzar una tregua.

La ofensiva iraní llegó apenas un día después de que el presidente Donald Trump asegurara que se habían desarrollado conversaciones “muy buenas y productivas” orientadas a frenar el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, sobre el terreno, las hostilidades continúan.

De hecho, el Comando Central de Estados Unidos confirmó que las fuerzas estadounidenses siguen ejecutando ataques sobre objetivos militares iraníes, utilizando armamento de precisión. El mensaje, difundido el lunes, dejó en claro que la actividad militar no se detuvo pese a las gestiones diplomáticas en curso.

En este contexto, fuentes oficiales israelíes consideran que Washington mantiene su intención de avanzar hacia un acuerdo, aunque ponen en duda que Teherán esté dispuesto a aceptar las condiciones planteadas en una eventual negociación.

A la par, informes de seguridad indican que el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, se encontraría herido y aislado, sin responder a los contactos que se le intentan establecer, lo que añade incertidumbre sobre la conducción política y militar del país en medio del conflicto.

En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu analiza el escenario junto a su gabinete de seguridad, en coordinación con la Casa Blanca. Ambos líderes habrían mantenido contactos recientes para evaluar el rumbo de la crisis.

No obstante, desde el gobierno israelí reiteraron que las operaciones militares continuarán tanto en Irán como en Líbano, incluso mientras Estados Unidos explora la posibilidad de un alto el fuego. La situación mantiene en vilo a la región, con un escenario donde las acciones bélicas y los intentos de negociación avanzan en paralelo sin señales claras de desescalada.