El acuerdo entre la UE y el Mercosur comenzará a regir desde mayo de manera provisoria

La Comisión Europea confirmó que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur comenzará a aplicarse de manera provisional a partir del 1° de mayo, en un paso clave para la puesta en marcha del pacto.

La decisión implica avanzar con la implementación parcial del acuerdo mientras la justicia europea analiza los cuestionamientos presentados por algunos países que se oponen a su validez. En este contexto, se optó por activar el mecanismo de aplicación provisional, una herramienta que permite poner en funcionamiento ciertos aspectos sin esperar la ratificación completa de todos los parlamentos nacionales.

En Argentina, el anuncio fue respaldado por el vicecanciller Pablo Quirno, quien destacó que el país fue el primero del bloque en completar los procedimientos internos necesarios. Además, subrayó que la entrada en vigor del acuerdo representa una oportunidad para fortalecer la inserción internacional, ampliar el comercio y generar mayor previsibilidad para las exportaciones.

En esta primera etapa, la aplicación se concentrará en el pilar comercial, que depende exclusivamente de las instituciones europeas. En concreto, comenzarán a regir las reducciones arancelarias y las cuotas de exportación pactadas, especialmente en sectores industriales y agrícolas.

Para acceder a estos beneficios en tiempo y forma, los países del Mercosur deberán completar sus respectivos procesos de notificación interna antes de la fecha establecida.

La modalidad elegida permitirá que las empresas comiencen a operar bajo las nuevas condiciones comerciales, mientras continúa el proceso político de ratificación en Europa, que incluye aspectos vinculados al diálogo político y la cooperación entre los países.

El acuerdo, que abarca un mercado de más de 780 millones de personas, apunta a reducir costos y eliminar barreras comerciales entre ambas regiones, con rebajas arancelarias que en algunos rubros superan el 30%.