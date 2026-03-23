Preocupante radiografía del mercado laboral: crecen el desempleo y la informalidad

El mercado laboral argentino muestra señales de deterioro tanto en la cantidad como en la calidad del empleo. De acuerdo con datos del INDEC, entre desocupados y trabajadores informales ya suman cerca de 2 millones de personas en situación de vulnerabilidad laboral.

En los últimos dos años, la desocupación trepó del 5,7% al 7,5%, lo que equivale a unos 1,7 millones de personas sin trabajo. En paralelo, creció con fuerza el empleo no registrado: se incorporaron 376.000 trabajadores informales, consolidando una tendencia hacia formas laborales más precarias y sin cobertura social.

Este proceso también se refleja en la caída de la tasa de empleo, que pasó de 45,8% a 45%, mientras que la informalidad alcanzó al 43% de la población ocupada. Extrapolado a todo el país, esto implica unos 13 millones de trabajadores registrados frente a aproximadamente 9 millones en la informalidad.

Dentro de este universo, más del 60% de los no registrados son asalariados, mientras que el resto corresponde a trabajadores por cuenta propia. El fenómeno no se limita a nuevas formas de empleo, como las vinculadas a plataformas digitales, sino que se expande en sectores tradicionales de la economía.

En ese sentido, el comercio sumó unos 210.000 puestos informales, mientras que el empleo registrado en ese rubro apenas creció. Algo similar ocurrió en la industria manufacturera, donde aumentó el trabajo no registrado al mismo tiempo que se redujo el empleo formal.

Además, el empleo asalariado registrado también se contrajo: en el sector privado se perdieron 182.000 puestos, mientras que en el ámbito público la caída fue de 80.000, lo que representa una pérdida total de 262.000 empleos formales.

De esta manera, el ajuste en el mercado laboral no solo se expresa en la falta de trabajo, sino también en la creciente precarización. La expansión de la informalidad y la pérdida de empleos registrados configuran un escenario donde cada vez más personas acceden a ocupaciones con menores ingresos, sin estabilidad ni protección social.