ARA San Juan: este lunes se inicia la segunda semana del juicio oral y público

Este lunes comenzará la segunda semana del juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan, en el Tribunal Federal de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos, en una instancia que la querella considera “clave y decisiva” para avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades penales.

La abogada querellante Valeria Carreras, que representa a un grupo mayoritario de familiares de las víctimas, sostuvo que las expectativas son “altísimas”, en contraste con la primera etapa del proceso. “En la primera semana escuchamos el relato de los imputados que están autorizados a mentir; en esta segunda etapa no van a poder hacerlo”, afirmó.

Según explicó, el foco estará puesto en las declaraciones testimoniales, donde se espera un análisis minucioso. “Estamos preparados para pedir los falsos testimonios que sean necesarios”, señaló, y agregó: “de los 20 testigos que se quieren tomar esta semana, pienso que no vamos a llegar porque de cada uno hay que ser muy meticuloso, hay que preguntar y repreguntar”.

En ese sentido, remarcó que el objetivo será contrastar lo que se diga en esta instancia con lo declarado durante la etapa de instrucción. “Yo me conformo con que quede expuesto lo mismo que habían dicho en la instrucción. Y los que mintieron o camuflaron la verdad, poder exponerlos”, sostuvo.

Carreras detalló que los testigos se dividirán entre especialistas técnicos, que analizarán las condiciones del submarino, y ex comandantes del ARA San Juan, quienes aportarán su visión desde la experiencia.

Además, la querella ratificó junto a los familiares el reclamo por “respuestas concretas, documentación completa y el fin del blindaje naval”, y recordó que todos los convocados tienen “la obligación legal de decir la verdad”.

Por otra parte, la abogada cuestionó la presencia de un integrante de la Armada durante la primera semana del juicio. “¿Quién está interesado en controlar y auditar este juicio? ¿Por qué la Armada Argentina comisiona a un abogado auditor a estar presente?”, planteó en relación a la participación de un oficial que, según indicó, tuvo vínculos previos con la defensa de imputados.

En este contexto, la nueva etapa del juicio se presenta como un momento central del proceso, con la expectativa puesta en los testimonios y en la posibilidad de avanzar en la determinación de responsabilidades por el hundimiento del submarino ocurrido en 2017.