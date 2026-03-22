Escala la tensión: Irán amenaza con atacar infraestructura energética en la región

Autoridades de Irán lanzaron nuevas advertencias en medio de la creciente escalada con Estados Unidos y respondieron a recientes declaraciones del expresidente Donald Trump, en un contexto de alta tensión en Medio Oriente.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que cualquier ataque contra la infraestructura energética del país podría desencadenar una respuesta de gran alcance en la región. Según expresó, “inmediatamente después de que las centrales eléctricas y la infraestructura de nuestro país sean atacadas, la infraestructura crítica, la infraestructura energética y las instalaciones petroleras en toda la región se considerarán objetivos legítimos y se destruirán de manera irreversible”.

En la misma línea, sostuvo que un escenario de ese tipo provocaría consecuencias económicas globales, al señalar que “el precio del petróleo seguirá siendo alto durante mucho tiempo”.

Por su parte, el presidente iraní Masoud Pezeshkian respondió a los dichos de Trump, quien había afirmado que Irán “ha muerto” y que el principal enemigo de Estados Unidos es el Partido Demócrata. “La ilusión de borrar a Irán del mapa pone de manifiesto la desesperación frente a la voluntad de una nación que ha hecho historia”, escribió el mandatario en redes sociales.

Además, agregó que “las amenazas y el terror no hacen más que reforzar nuestra unidad” y advirtió que “el estrecho de Ormuz está abierto a todos, salvo a quienes violen nuestro territorio”.

El escenario se enmarca en el conflicto abierto tras los ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, con el objetivo declarado de neutralizar amenazas. Según distintas informaciones, esos bombardeos provocaron la muerte de altos dirigentes y daños en infraestructura, además de un elevado número de víctimas.

De acuerdo con autoridades iraníes, más de 1.300 civiles murieron desde el inicio de las hostilidades, en un contexto en el que también se registraron ataques con misiles y drones contra objetivos vinculados a Estados Unidos e Israel.

En paralelo, se reportó que Irán avanzó en restricciones sobre el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas a nivel mundial, lo que impactó en los precios internacionales de la energía.

En este contexto, las declaraciones cruzadas y las advertencias sobre infraestructura energética reflejan una escalada de tensiones con posibles consecuencias regionales y globales.