Un ataque a un hospital en Sudán dejó al menos 64 muertos, incluidos 13 niños

Un ataque contra un hospital en Sudán dejó al menos 64 muertos, incluidos 13 niños, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el marco del conflicto armado que afecta al país africano desde 2023.

El hecho ocurrió en el Hospital de Enseñanza El-Daein, ubicado en Darfur Este. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que se trató de “otro ataque más contra la atención sanitaria en Sudán”.

De acuerdo al organismo, entre las víctimas fatales también se encuentran dos enfermeras, un médico y varios pacientes, mientras que al menos 89 personas resultaron heridas, incluidas ocho integrantes del personal de salud. Además, el ataque provocó daños en áreas clave del hospital, como los departamentos de pediatría, maternidad y emergencias.

Desde la ONU, a través de su oficina humanitaria en Sudán, manifestaron su consternación por el hecho, al tiempo que indicaron que el ataque dejó “decenas de muertos, incluidos niños”.

Por su parte, el grupo Emergency Lawyers, que documenta violaciones a los derechos humanos en el conflicto, sostuvo que el ataque habría sido perpetrado por el ejército sudanés, en medio de los enfrentamientos con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Sudán atraviesa una guerra desde abril de 2023 entre el ejército y fuerzas paramilitares que ya dejó decenas de miles de muertos y cerca de 12 millones de desplazados, en lo que la ONU ha calificado como “la peor crisis humanitaria del mundo”.