Trump afirmó que Irán “ha muerto” y apuntó contra el Partido Demócrata

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán “ha muerto” y afirmó que el nuevo “mayor enemigo” del país es el Partido Demócrata, en un mensaje difundido este domingo a través de sus redes sociales.

“Ahora, con la muerte de Irán, el mayor enemigo de Estados Unidos es el Partido Demócrata, de extrema izquierda y sumamente incompetente”, escribió en su cuenta de Truth Social.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión internacional, tras una serie de enfrentamientos militares en Medio Oriente que involucran a Irán, Israel y Estados Unidos.

Según distintas informaciones difundidas sobre el conflicto, Estados Unidos e Israel habrían llevado adelante ataques conjuntos contra objetivos en territorio iraní, con el argumento de neutralizar amenazas estratégicas. En ese marco, también se reportaron muertes de altos funcionarios y daños en infraestructura, así como un elevado número de víctimas civiles.

En respuesta, siempre de acuerdo a esas versiones, Irán lanzó ataques con misiles y drones contra objetivos vinculados a Estados Unidos e Israel, lo que profundizó la escalada en la región.

Asimismo, se indicó que el país asiático habría avanzado en restricciones sobre el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético global, lo que impactó en los precios internacionales del petróleo y el gas.

En este escenario, las declaraciones de Trump introducen además un componente de disputa interna en la política estadounidense, al dirigir sus críticas contra el Partido Demócrata en medio de la crisis internacional.