Advierten que el 56% de los hogares argentinos se endeuda para subsistir y la mayoría no llega a fin de mes

El 56,4% de los hogares argentinos recurrió al crédito en los últimos seis meses para afrontar gastos cotidianos como alimentos, servicios, alquileres y tarjetas, según un informe de la consultora Zentrix. El dato refleja un escenario en el que una gran parte de la población no logra cubrir sus necesidades mensuales con sus ingresos.

De acuerdo al relevamiento, casi 6 de cada 10 hogares tomaron deuda, y dentro de ese grupo, casi 9 de cada 10 ya tuvieron dificultades para pagarla, lo que evidencia un deterioro en la capacidad de afrontarla.

El informe, denominado Monitor de Opinión Pública (MOP), señala que el uso del crédito está lejos de responder a decisiones de inversión. Por el contrario, indica que se destina principalmente a cubrir gastos básicos, en un contexto donde el 83,9% afirmó que su salario no le gana a la inflación y más de la mitad de la población no logra llegar al día 20 de cada mes.

En esa línea, la consultora advirtió que “el financiamiento no se orienta a generar ingresos futuros, sino a cubrir necesidades presentes”, y sostuvo que “la deuda deja de ser una herramienta financiera y pasa a convertirse en un mecanismo de subsistencia”.

El reporte también describe un proceso en etapas que explica la situación actual: “caída del poder adquisitivo; dificultad para sostener el consumo mensual; recurso al endeudamiento para cubrir esa brecha, y creciente incapacidad para cumplir con esas obligaciones”.

En paralelo, el estudio señala una brecha entre los datos oficiales y la percepción social. Según los resultados, el 65,8% considera que la inflación informada por el INDEC no refleja la realidad de sus gastos diarios.

Sobre este punto, Zentrix planteó que “no se trata solo de una discusión técnica sobre índices, sino de una brecha cada vez más visible entre el número oficial y la economía vivida en los hogares”, y agregó que la pérdida de poder adquisitivo impacta directamente en la credibilidad de las estadísticas.

Finalmente, el informe también analizó el impacto político del contexto económico. En marzo, la desaprobación de la gestión de Javier Milei alcanzó el 53,3%, mientras que la aprobación se ubicó en 38,5%, lo que marca un aumento del rechazo respecto de mediciones anteriores.

Según la consultora, este escenario refleja una reducción de la “tolerancia social”, a medida que el ajuste económico se traslada al día a día de los hogares. Al mismo tiempo, la imagen del gobernador bonaerense Axel Kicillof mostró una leve estabilización, con 33,8% de valoración positiva y 57,2% negativa.