Milei habló de una “fiebre del oro” y ofreció a Argentina como proveedor energético para Europa

El presidente Javier Milei afirmó que Argentina atraviesa una “fiebre del oro” y sostuvo que el país está en condiciones de convertirse en un proveedor clave de energía para Europa, durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Hungría.

En ese marco, el mandatario aseguró que la Argentina puede ofrecerse como “un socio confiable con reservas enormes y un Gobierno que honra sus contratos”, al tiempo que destacó el potencial exportador del país y proyectó ingresos por más de 30.000 millones de dólares anuales hacia el final de la década.

Al iniciar su discurso en Budapest, Milei expresó: “Soy el primer presidente de Argentina en estar por primera vez en este hermoso país, al que admiro por tantas mentes brillantes y por ser emblema de lo que es la lucha contra los colectivistas”, y luego repasó aspectos centrales de su gestión económica.

Según trascendió, el jefe de Estado remarcó que su gobierno llevó adelante “un ajuste de 15 puntos del PBI en apenas seis meses” y sostuvo que, a partir de esas medidas, la pobreza descendió del 57% al 30%. Además, ratificó su objetivo de “exterminar” la inflación antes del final de su mandato y vinculó la caída del riesgo país con la llegada de inversiones.

En el plano internacional e ideológico, Milei también cuestionó el “descontrol migratorio” y se alineó con dirigentes conservadores europeos. “No debemos dejarnos convencer de que lo malo es bueno; lo malo es malo aunque millones de personas lo defiendan”, afirmó, y agregó: “Hungría y Argentina lo tienen bien claro”.

El mandatario centró parte de su exposición en el potencial energético argentino, en particular en Vaca Muerta y el Gas Natural Licuado (GNL), como herramientas para abastecer a Europa. “Europa buscó durante años la independencia energética; nosotros le ofrecemos algo mejor”, sostuvo.

La agenda oficial de Milei en Hungría incluyó además reuniones bilaterales con el primer ministro Viktor Orbán y una distinción académica en la Universidad Ludovika. Tras su paso por ese país, el Presidente emprendió su regreso a la Argentina, donde arribó este domingo por la mañana.