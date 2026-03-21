El consumo sigue débil: caen las ventas en supermercados y repuntan los mayoristas

El consumo masivo sigue sin mostrar una recuperación clara y mantiene una tendencia débil en el arranque de 2026. Según informó el INDEC, las ventas en supermercados registraron en enero una caída del 1,2% interanual, reflejando la persistente retracción del gasto en el canal minorista.

En términos mensuales, la situación también evidenció un deterioro: las ventas desestacionalizadas retrocedieron 1,5% respecto de diciembre, marcando así la segunda baja en los últimos tres meses.

Este comportamiento contrasta con lo ocurrido durante 2025, cuando el consumo había logrado sostenerse en terreno positivo. Sin embargo, el inicio del nuevo año muestra señales de enfriamiento, con un índice de ventas a precios constantes que se ubicó en 82,8 puntos.

En cuanto a los valores corrientes, las ventas totales en supermercados alcanzaron los $2,34 billones en enero, lo que representa un incremento del 25,1% frente al mismo mes del año pasado, impulsado principalmente por la suba de precios. El ticket promedio se ubicó en $34.840. Entre los rubros con mayores aumentos interanuales se destacaron carnes (49,4%), verdulería y frutería (38,3%), alimentos preparados y rotisería (32,5%) y panadería (27,2%).

En paralelo, el segmento mayorista mostró una leve mejora. Las ventas en autoservicios mayoristas crecieron 0,8% en comparación con diciembre y acumularon una suba del 1,3% interanual, marcando un desempeño algo más dinámico que el canal minorista.

En este caso, las ventas totales a precios corrientes rondaron los $0,34 billones en enero, con un incremento del 25,8% respecto al mismo período de 2025. Los rubros con mejor evolución fueron carnes (70,7%), otros productos (31,2%), almacén (30,5%) y lácteos (25,3%).

De esta manera, mientras el consumo en supermercados continúa debilitado, los mayoristas muestran señales incipientes de recuperación, en un contexto general todavía marcado por la fragilidad del poder adquisitivo y la cautela de los hogares.