Murió Ernesto Cherquis Bialo, referente del periodismo deportivo argentino

El periodista Ernesto Cherquis Bialo falleció este viernes por la noche a los 85 años, luego de atravesar un cuadro de leucemia que se había agravado en los últimos meses. Su muerte generó un fuerte impacto en el ámbito del periodismo, donde era considerado una de las voces más influyentes del deporte en el país.

El reconocido comunicador había estado internado durante el último año en el Hospital Alemán, donde logró una recuperación parcial. Sin embargo, su estado de salud volvió a complicarse recientemente, hasta su fallecimiento.

Con una extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos, Cherquis Bialo dejó una huella profunda en el periodismo deportivo argentino. Su paso por la histórica El Gráfico fue central en su carrera: allí trabajó durante más de tres décadas y llegó a ser director entre 1984 y 1990. Desde ese lugar, consolidó un estilo propio, caracterizado por la calidad narrativa de sus crónicas y perfiles.

A lo largo de los años, también desarrolló una destacada labor en radio y televisión, manteniéndose activo hasta sus últimos tiempos en distintos medios de Buenos Aires. Nacido en Montevideo en 1940 y radicado desde joven en Argentina, construyó una carrera que lo convirtió en un referente del oficio.

Su fallecimiento marca el cierre de una etapa en el periodismo deportivo y deja como legado una forma de contar el deporte basada en la profundidad, el rigor y la pasión por las historias.