Crecimiento con matices: la economía avanzó 4,4% en 2025 pero dejó señales de alerta

La economía cerró el año 2025 con crecimiento, aunque dejó un balance con luces y sombras. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Producto Bruto Interno (PBI) registró una expansión del 4,4% en el año, alcanzando además un nivel récord en términos reales desde el inicio de la serie en 2004. Sin embargo, los datos también evidencian una desaceleración hacia el cierre del período y marcadas diferencias entre sectores, con impacto en el empleo.

De acuerdo con las cifras oficiales, la actividad logró recuperar las caídas de los dos años previos y, medida en dólares, se ubicó en torno a los 680.000 millones. El principal motor del crecimiento fue el consumo privado, que aumentó 7,9% y concentró más del 74% del producto. También se destacó la inversión, con un alza del 16,4%, y las exportaciones, que crecieron 7,6%. En contraste, el gasto público mostró una variación prácticamente nula.

En cuanto a los sectores productivos, el desempeño fue dispar. La intermediación financiera lideró la expansión con una suba del 24,7%, seguida por el comercio y el agro, que también aportaron al crecimiento general. A su vez, actividades como el rubro inmobiliario, el petróleo y la minería exhibieron mejoras relevantes. No obstante, otros sectores de peso, como la industria manufacturera, mostraron un comportamiento más débil, especialmente en el tramo final del año.

Esa desaceleración se hizo visible en el último trimestre de 2025, cuando el PBI creció 2,1% en comparación con el mismo período de 2024, marcando una segunda baja consecutiva en el ritmo de expansión interanual. En términos desestacionalizados, la economía avanzó apenas 0,6% respecto del trimestre previo, mientras que la serie tendencia-ciclo no mostró variaciones, lo que sugiere un escenario cercano al estancamiento.

En ese contexto, la industria y el comercio —dos de los sectores con mayor incidencia en el producto— registraron caídas interanuales del 5% y 2,2%, respectivamente, reflejando las dificultades que atraviesan algunas ramas de la actividad.

La heterogeneidad también se trasladó al mercado laboral. Pese al crecimiento agregado, distintos informes advierten que la mejora no se tradujo en una mayor generación de empleo. Por el contrario, sectores intensivos en mano de obra, como la industria y la construcción, continuaron perdiendo puestos de trabajo, mientras que algunas de las actividades que impulsaron el crecimiento —como las finanzas o el sector energético— tienen menor capacidad de absorción laboral o incluso atraviesan procesos de reconversión.

En esa línea, un estudio del Banco Provincia señaló que 2025 se convirtió en el primer año en el que la economía creció al mismo tiempo que aumentó la desocupación, en un contexto atravesado por la pérdida de poder adquisitivo y una mayor presión sobre el mercado de trabajo.

De este modo, aunque los datos reflejan una recuperación de la actividad y ciertos indicadores positivos, el desempeño desigual entre sectores y la falta de correlato en el empleo plantean interrogantes sobre la calidad y la sostenibilidad del crecimiento.



