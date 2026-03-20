Trump llamó “cobardes” a los aliados de la OTAN por no intervenir en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó con dureza a los países aliados de la OTAN por su negativa a participar en tareas de escolta de buques en el Estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

A través de sus redes sociales, el mandatario calificó de “cobardes” a los socios de la alianza militar y aseguró que, sin la participación de Estados Unidos, la OTAN carece de peso real. En ese sentido, sostuvo que, pese a los bajos riesgos actuales, los países europeos se niegan a colaborar con una operación que, según su visión, sería clave para garantizar la libre circulación en uno de los principales corredores energéticos del mundo.

Trump también criticó las quejas de sus aliados por el aumento del precio del petróleo y afirmó que esa situación podría revertirse con una intervención conjunta para asegurar el tránsito marítimo en la zona. Sin embargo, reconoció que su pedido de apoyo fue rechazado por la mayoría de los miembros de la OTAN, lo que calificó como una decepción.

En esa misma línea, el presidente estadounidense remarcó que su país no depende del respaldo de sus socios tradicionales y extendió sus críticas a otras naciones aliadas, como Japón, Australia y Corea del Sur, al señalar que Estados Unidos no necesita su colaboración en este tipo de operaciones.

Desde Europa, en tanto, la respuesta fue más cauta. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, señaló que el bloque no tiene interés en involucrarse en un conflicto prolongado, aunque reconoció que la situación en la región afecta directamente a los intereses europeos.

El cruce de declaraciones refleja las tensiones dentro de la alianza atlántica en un contexto marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y su impacto en los mercados energéticos globales.