Irán confirmó la muerte de otra alta figura de la Guardia Revolucionaria tras nuevos ataques

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán informó este viernes la muerte de su portavoz, Ali-Mohammad Naeini, como consecuencia de un nuevo ataque atribuido a fuerzas de Estados Unidos e Israel, en el marco de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La televisión estatal iraní destacó la trayectoria de Naeini, a quien definió como una figura clave durante más de cuatro décadas en la defensa de la Revolución Islámica. En ese sentido, subrayó su rol en el desarrollo de estrategias vinculadas a la denominada “guerra blanda”, orientadas a la confrontación comunicacional y psicológica frente a potencias extranjeras.

Desde el CGRI lo describieron como un “general valiente y comprometido” y aseguraron que su legado continuará guiando las acciones del cuerpo en el actual escenario de conflicto. Además, ratificaron su intención de mantener la ofensiva contra lo que consideran amenazas externas.

En paralelo, las autoridades iraníes actualizaron el balance de víctimas y señalaron que los ataques dejaron más de 1.200 muertos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos con sede en el exterior estiman que la cifra real podría superar ampliamente ese número y advierten que una gran proporción de las víctimas serían civiles.

Entre los fallecidos, según fuentes oficiales, también se encuentran figuras de alto rango del gobierno y de las fuerzas de seguridad, lo que refleja la magnitud de los ataques y el impacto que están teniendo sobre la estructura política y militar del país.