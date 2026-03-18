La Justicia de EE.UU. pausó el caso YPF y le dio aire a la Argentina

La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender el avance de todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, en una decisión que favorece la posición de la Argentina en el marco del proceso de apelación en curso.

La medida fue dispuesta por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que ordenó frenar cualquier actuación judicial relacionada con el caso hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada por el Estado argentino.

El pedido de suspensión había sido presentado por el recientemente designado procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, quien solicitó detener investigaciones y procedimientos ligados a la ejecución de la sentencia dictada en 2023 contra el país.

Con esta resolución, el tribunal dejó sin efecto, de manera provisoria, la posibilidad de avanzar con reclamos o medidas adicionales mientras se analiza la apelación. La Cámara tiene la facultad de confirmar, modificar o revocar el fallo que condenó a la Argentina al pago de una suma millonaria por la expropiación de la petrolera.

En ese sentido, especialistas consideran que la decisión podría anticipar una definición cercana. “Esto puede indicar que el fallo sobre la cuestión de fondo podría conocerse dentro de poco tiempo, aunque no hay un plazo establecido”, señaló Sebastián Maril, analista de LATAM Advisors.

El experto también explicó que la suspensión de las actuaciones podría responder a la intención del tribunal de concentrarse en la resolución final del caso. “Si van a decidir pronto, no tiene sentido continuar con audiencias previstas en el marco del proceso de discovery”, agregó.

De este modo, el proceso judicial entra en una etapa clave, a la espera de un pronunciamiento que será determinante para el futuro del litigio y para la situación financiera del país.