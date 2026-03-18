Todo listo para una nueva edición de la Fiesta del Deporte Santotomesino

La ciudad se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Deporte Santotomesino, que se llevará a cabo el próximo viernes 20 de marzo en el salón de eventos La Isla. La ceremonia comenzará a las 21 y, como es habitual, reconocerá a los deportistas e instituciones más destacados del año 2025.

El evento contará con transmisión en vivo a través de FM Nova 97.5, mientras que también podrá verse en diferido los días sábado 28 y domingo 29 de marzo por la señal de Cablevideo. En la última edición, el premio principal fue otorgado a Adriana Perino, representante del ciclismo, quien se sumó a la extensa lista de figuras reconocidas por su desempeño deportivo.

A lo largo de su historia, la Fiesta del Deporte Santotomesino ha distinguido a referentes de múltiples disciplinas. Entre los nombres más destacados aparecen figuras como Amelia Fournell, múltiple ganadora en tiro deportivo; Malvina Verón, en levantamiento de pesas; y Rodrigo Haag, en básquet, quienes marcaron una época con sus logros.

El repaso de ganadores también incluye a deportistas como Carlos Ríos (boxeo), Pablo Burtovoy (fútbol), Jorge Bessone (ciclismo), Cristian Pioli (atletismo), Raúl Macedo (natación), Rubén Benítez (atletismo), Daniela Sánchez (natación) y Agustín Tourn (arquería), entre otros. Asimismo, en distintas ediciones fueron reconocidas instituciones como el Club Atenas y el Club Independiente, ambos por sus ascensos a la Primera División de la Liga Santafesina de Fútbol.

En los últimos años, tras la interrupción obligada por la pandemia, el evento retomó su continuidad con las distinciones a Jordi Godoy (2021), Silvia Linari (2022) y Mauricio Martínez (2023), hasta llegar a la más reciente consagración de Adriana Perino.

Con este recorrido, la fiesta vuelve a consolidarse como uno de los eventos más representativos del deporte local, a la espera de conocer quién será el próximo en sumarse a este histórico listado.

