Confirmado: la Selección jugará su último amistoso antes del Mundial en la Bombonera

La Selección argentina confirmó que enfrentará a Guatemala en el estadio Alberto J. Armando, “La Bombonera”, en lo que será su último amistoso antes del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio fue realizado a través de las redes oficiales del seleccionado, con una imagen del estadio y del capitán Lionel Messi. El encuentro se jugará el martes 31 de marzo.

De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá un único compromiso en la fecha FIFA, que servirá como preparación final de cara a la próxima Copa del Mundo.

La última vez que la Selección se presentó en “La Bombonera” fue en noviembre de 2024, cuando venció 1-0 a Perú por las Eliminatorias, con un gol de Lautaro Martínez.

En principio, Argentina tenía previsto disputar en esta ventana internacional la Finalissima frente a España, el tradicional cruce entre los campeones de América y Europa. Sin embargo, ese partido —que iba a jugarse en el estadio Lusail de Qatar— fue suspendido en medio del conflicto en Medio Oriente y ante la falta de acuerdo entre la AFA y la federación española.

Con este escenario, el amistoso frente a Guatemala será la única presentación del seleccionado en 2026 antes del inicio del Mundial.