Sábado 14 de marzo de 2026

Sociedad — 13.03.2026 —

La Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras se realizará este domingo en Plaza Libertad

La actividad, que estaba inicialmente prevista para el domingo 8 de marzo, se llevará adelante desde las 15 horas en Plaza Libertad y estará sujeta a las condiciones climáticas.

La Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras se realizará el domingo 15.
La Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras se realizará el domingo 15.

La Municipalidad de Santo Tomé informó que la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras fue reprogramada y se realizará finalmente el próximo domingo 15 de marzo a partir de las 15 horas en Plaza Libertad, quedando sujeta a las condiciones climáticas.

La actividad estaba prevista originalmente para el domingo 8 de marzo, pero desde el Municipio se comunicó su reprogramación para una nueva fecha dentro del mismo mes.

La propuesta tiene como objetivo generar un espacio de encuentro para visibilizar, promover y fortalecer el trabajo de las mujeres emprendedoras de la ciudad, brindando una oportunidad para que puedan exhibir y comercializar sus productos y servicios.

Según se informó, la iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Municipio para acompañar y potenciar el desarrollo de los emprendimientos locales, promoviendo la participación y el crecimiento de las emprendedoras santotomesinas.

Desde la Municipalidad también invitaron a la comunidad a acercarse y acompañar la jornada, que busca poner en valor el talento, la creatividad y el esfuerzo de quienes desarrollan proyectos productivos en la ciudad.

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