La Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras se realizará este domingo en Plaza Libertad

La Municipalidad de Santo Tomé informó que la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras fue reprogramada y se realizará finalmente el próximo domingo 15 de marzo a partir de las 15 horas en Plaza Libertad, quedando sujeta a las condiciones climáticas.

La actividad estaba prevista originalmente para el domingo 8 de marzo, pero desde el Municipio se comunicó su reprogramación para una nueva fecha dentro del mismo mes.

La propuesta tiene como objetivo generar un espacio de encuentro para visibilizar, promover y fortalecer el trabajo de las mujeres emprendedoras de la ciudad, brindando una oportunidad para que puedan exhibir y comercializar sus productos y servicios.

Según se informó, la iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Municipio para acompañar y potenciar el desarrollo de los emprendimientos locales, promoviendo la participación y el crecimiento de las emprendedoras santotomesinas.

Desde la Municipalidad también invitaron a la comunidad a acercarse y acompañar la jornada, que busca poner en valor el talento, la creatividad y el esfuerzo de quienes desarrollan proyectos productivos en la ciudad.