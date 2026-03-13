Estados Unidos confirmó la muerte de cuatro tripulantes del avión militar que se estrelló en Irak

El Ejército de los Estados Unidos confirmó este viernes el fallecimiento de al menos cuatro de los seis ocupantes del avión cisterna KC-135 que se precipitó a tierra el jueves en el oeste de Irak. A pesar de la gravedad del siniestro, las autoridades ratificaron que la caída de la aeronave no fue provocada por ataques externos.

A través de un comunicado emitido por el Comando Central estadounidense (CENTCOM), se informó que "cuatro de los seis tripulantes a bordo han fallecido, mientras continúan las labores de rescate" para dar con el resto de la dotación.

De acuerdo con el comunicado oficial, el mando militar fue tajante al descartar una acción bélica: “La pérdida de la aeronave no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo”. Por el momento, el Pentágono declinó identificar a las víctimas fatales hasta tanto se complete la notificación formal a sus familiares.

El avión involucrado es un KC-135 Stratotanker, un modelo utilizado por la Fuerza Aérea estadounidense para reabastecer de combustible a otras aeronaves en pleno vuelo, una función clave en operaciones militares prolongadas.

El incidente ocurrió en medio de las operaciones militares que el país norteamericano lleva adelante en la región como parte de su campaña contra Irán y grupos aliados, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente.