Alejandra Chena solicitó la puesta en funcionamiento del Consejo Municipal de la Mujer

La concejala socialista Alejandra Chena presentó un proyecto para solicitar la puesta en funcionamiento del Consejo Municipal de la Mujer, un ámbito institucional creado por ordenanza que tiene como objetivo promover políticas públicas con perspectiva de género y fortalecer la participación de organizaciones sociales en la elaboración de propuestas para la ciudad.

La iniciativa fue presentada en la última sesión del Concejo Municipal y propone activar este espacio de trabajo conjunto entre el cuerpo legislativo, el Departamento Ejecutivo, organismos especializados y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática.

El Consejo Municipal de la Mujer fue creado mediante la Ordenanza Nº 3364/2020 con el objetivo de promover propuestas legislativas, impulsar políticas públicas con perspectiva de género y generar acciones que contribuyan a reducir las desigualdades que afectan a las mujeres.

Según explicó Chena, la puesta en funcionamiento del organismo permitiría institucionalizar un ámbito de participación plural y de construcción colectiva. “El Consejo Municipal de la Mujer fue concebido como un espacio de diálogo, intercambio y construcción conjunta entre el Estado y las organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres”, señaló.

En ese marco, la edil sostuvo que la iniciativa apunta a fortalecer el trabajo territorial y promover herramientas vinculadas a la prevención de la violencia de género, la promoción de derechos y el acceso a servicios de salud y acompañamiento.

Además, indicó que el pedido también se vincula con lo establecido en el artículo 13 de la nueva Constitución provincial, donde se reconoce que el Estado debe adoptar medidas de acción positiva para reducir desigualdades estructurales que afectan a distintos grupos sociales.

“Las desigualdades que atraviesan las mujeres requieren políticas públicas activas y sostenidas en el tiempo. Por eso es importante contar con ámbitos institucionales que permitan pensar y construir soluciones situadas y colectivas”, expresó.

De acuerdo con lo establecido en la ordenanza, el Consejo estaría integrado por representantes del Concejo Municipal, el Departamento Ejecutivo, la Comisaría de la Mujer y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de articular acciones, promover campañas de prevención y fomentar la participación comunitaria.

Para la concejala, la puesta en marcha de este espacio representaría un paso para consolidar una agenda de trabajo sostenida en materia de políticas de género. “El objetivo es que este espacio funcione de manera activa, generando propuestas, acompañando a las organizaciones y promoviendo acciones concretas que fortalezcan los derechos de las mujeres en nuestra ciudad”, concluyó.

Reconocimientos a santotomesinas

En paralelo, y en el marco de las actividades vinculadas al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también se impulsaron iniciativas de reconocimiento a mujeres de la comunidad por su trayectoria y compromiso social.

Entre ellas se encuentra la propuesta de declarar mujeres distinguidas a Martha Leonor Bonet y Cecilia Ángela Paván, en reconocimiento a su aporte en distintos ámbitos de la vida social y educativa de la ciudad.

Según expresó Chena, este tipo de iniciativas también forman parte de una mirada integral sobre las políticas de género, ya que permiten visibilizar el rol y el aporte de mujeres que han contribuido al desarrollo de la comunidad.