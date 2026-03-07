La ciudad celebra hoy a su Santo Patrono, Santo Tomás de Aquino

Cada 7 de marzo, la ciudad conmemora el Día de su Santo Patrono, Santo Tomás de Aquino, una figura central del pensamiento cristiano y uno de los filósofos más influyentes de la Edad Media.

Nacido en 1225 en Roccaseca, Italia, Tomás de Aquino dedicó su vida al estudio, la enseñanza y la reflexión teológica y filosófica. Fue miembro de la Orden de Predicadores (dominicos) y desarrolló gran parte de su trabajo intelectual en las universidades de su tiempo, especialmente en París, donde llegó a ocupar la cátedra de teología.

Su obra buscó conciliar la fe con la razón, una idea que marcó profundamente la historia del pensamiento occidental. A través de sus escritos, Aquino planteó que la búsqueda del conocimiento y la reflexión filosófica podían convivir con la fe, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la teología medieval.

A lo largo de su vida escribió numerosas obras dedicadas a la filosofía y a la teología, que aún hoy continúan siendo estudiadas en universidades y centros de formación religiosa de todo el mundo.

Su importancia dentro de la Iglesia católica fue tal que, tras su muerte en 1274, fue canonizado en 1323 y posteriormente declarado Doctor de la Iglesia. También es considerado patrono de las universidades y de los centros de estudio católicos.

En la iconografía tradicional, Santo Tomás de Aquino suele ser representado con un libro abierto, símbolo de su dedicación al estudio y al conocimiento.