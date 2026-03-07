Interés General — 07.03.2026 —
La ciudad celebra hoy a su Santo Patrono, Santo Tomás de Aquino
La fecha recuerda a uno de los pensadores más influyentes de la Edad Media. En la ciudad, la jornada se conmemora con celebraciones religiosas y distintas actividades abiertas a la comunidad.
Cada 7 de marzo, la ciudad conmemora el Día de su Santo Patrono, Santo Tomás de Aquino, una figura central del pensamiento cristiano y uno de los filósofos más influyentes de la Edad Media.
Nacido en 1225 en Roccaseca, Italia, Tomás de Aquino dedicó su vida al estudio, la enseñanza y la reflexión teológica y filosófica. Fue miembro de la Orden de Predicadores (dominicos) y desarrolló gran parte de su trabajo intelectual en las universidades de su tiempo, especialmente en París, donde llegó a ocupar la cátedra de teología.
Su obra buscó conciliar la fe con la razón, una idea que marcó profundamente la historia del pensamiento occidental. A través de sus escritos, Aquino planteó que la búsqueda del conocimiento y la reflexión filosófica podían convivir con la fe, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la teología medieval.
A lo largo de su vida escribió numerosas obras dedicadas a la filosofía y a la teología, que aún hoy continúan siendo estudiadas en universidades y centros de formación religiosa de todo el mundo.
Su importancia dentro de la Iglesia católica fue tal que, tras su muerte en 1274, fue canonizado en 1323 y posteriormente declarado Doctor de la Iglesia. También es considerado patrono de las universidades y de los centros de estudio católicos.
En la iconografía tradicional, Santo Tomás de Aquino suele ser representado con un libro abierto, símbolo de su dedicación al estudio y al conocimiento.
La jornada de este año comenzó por la mañana con una ofrenda floral en Plaza Libertad, en homenaje a vecinos que contribuyeron al crecimiento de la ciudad, y continuó con la misa central en la Parroquia Inmaculada Concepción y Santo Tomás de Aquino, que contó con la participación de la Agrupación Coral Municipal.
Durante la tarde continuarán las actividades con propuestas abiertas a la comunidad. Entre las 18 y las 21 se realizará una nueva edición de la Noche de los Museos, con visitas guiadas y recorridos en distintos espacios vinculados a la historia local.
La jornada concluirá a las 20:30 con el Festival de la Paz, en la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, donde habrá espectáculos musicales, danzas y propuestas gastronómicas, además de una colecta solidaria de alimentos no perecederos organizada por Cáritas.