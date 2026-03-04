Con presión opositora, Diputados fijó audiencias y posterga el tratamiento de la Ley de Glaciares

El debate por la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que bloques de la oposición lograran fijar dos audiencias públicas para fines de marzo, lo que retrasa el tratamiento del proyecto en el recinto al menos hasta abril.

Tras una discusión en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, se acordó que las audiencias se realizarán los días 25 y 26 de marzo, bajo un esquema híbrido que combinará presencialidad y modalidad virtual. De este modo, el oficialismo no podrá avanzar con el dictamen en el corto plazo.

En el inicio del debate, el oficialismo había propuesto una única audiencia pública para cumplir con el requisito constitucional. El diputado de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, detalló que la intención era realizarla el 25 de marzo, de 10 a 19 horas, con posibilidad de participación presencial o vía Zoom.

Sin embargo, distintos bloques opositores plantearon la necesidad de garantizar un mecanismo con mayor alcance federal, especialmente por el carácter interjurisdiccional de las cuencas hídricas vinculadas a glaciares. Finalmente, se consensuó dividir el proceso en dos jornadas consecutivas, una presencial y otra virtual.

Desde Unión por la Patria, la diputada Beatriz Estévez cuestionó la ausencia de representantes del Poder Ejecutivo en el tratamiento del proyecto y pidió que se establezca en el cronograma la fecha en la que concurrirá un funcionario a brindar explicaciones. En la misma línea, Sabrina Selva sostuvo que, si bien existía acuerdo en realizar la audiencia, persistían diferencias respecto de su implementación.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro insistió en que el proceso debía tener carácter federal y contemplar la participación de provincias con cuencas comprometidas. En contraste, la diputada Silvana Giudici defendió la propuesta inicial de una sola jornada, aunque su postura no logró respaldo mayoritario.

Durante el intercambio también se planteó la necesidad de asegurar la participación de comunidades indígenas y actores sociales vinculados a las zonas afectadas. El mecanismo acordado permitirá presentaciones por escrito y exposiciones orales de hasta cinco minutos por persona, con inscripción previa a través de la comisión correspondiente.

El reglamento establece además que la audiencia solo podrá comenzar con la presencia de al menos cuatro diputados por cada comisión, como garantía de legitimidad institucional.

Con este esquema, el cronograma parlamentario se extiende y la discusión en el recinto quedará postergada, en un contexto de tensión política entre oficialismo y oposición por el alcance y el procedimiento del proyecto.