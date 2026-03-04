Eco Canje: días, horarios y lugares previstos para marzo

La Municipalidad de Santo Tomé dio a conocer el cronograma de marzo del programa Eco Canje, la iniciativa que promueve el reciclado domiciliario a cambio de plantines o semillas. Durante este mes, el dispositivo funcionará los días martes en distintos espacios públicos de la ciudad y todos los viernes en el predio del ex Inali (Maciá 1933).

Según el detalle oficial, las próximas fechas serán:

Viernes 6 de marzo: 09 a 12 h – Predio Ex INALI (Macia 1933)

09 a 12 h – Predio Ex INALI (Macia 1933) Martes 10 de marzo: 16 a 18 h – Barrio Libertad (Santa Fe y Cibils)

16 a 18 h – (Santa Fe y Cibils) Viernes 13 de marzo: 09 a 12 h – Predio Ex INALI (Macia 1933)

09 a 12 h – Predio Ex INALI (Macia 1933) Martes 17 de marzo: 16 a 18 h – Vecinal Adelina Oeste (Pasaje Leiva 4653)

16 a 18 h – (Pasaje Leiva 4653) Viernes 20 de marzo: 09 a 12 h – Predio Ex INALI (Macia 1933)

09 a 12 h – Predio Ex INALI (Macia 1933) Viernes 27 de marzo: 09 a 12 h – Predio Ex INALI (Macia 1933)

09 a 12 h – Predio Ex INALI (Macia 1933) Martes 31 de marzo: 16 a 18 h – Plaza del Árbol (Lisandro de la Torre y Salta)

Desde el municipio recordaron que se reciben papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado (en botellas plásticas de hasta dos litros). Todo el material debe entregarse limpio, seco y separado por tipo.

Quienes se acerquen podrán canjear sus reciclables por plantines o semillas, en el marco del programa ambiental que busca fomentar la separación en origen y el cuidado del ambiente.

En caso de lluvia, la actividad se suspende. Para consultas, está disponible el teléfono 342 546 2862.