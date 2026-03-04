Nahuel Gallo rompió el silencio tras su liberación y reclamó por otros presos en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado luego de permanecer 448 días detenido en Venezuela, aseguró este miércoles que aún tiene “escasa información” sobre lo ocurrido durante su cautiverio y señaló que atraviesa un proceso de recuperación y reinserción.

En una conferencia de prensa realizada en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, Gallo afirmó que se encuentra en buen estado de salud y sometiéndose a estudios médicos. “Me encuentro bien de salud, gracias a Dios. Estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad”, expresó.

El cabo primero relató que durante su detención le hicieron saber que el Estado argentino había pedido por su liberación y sostuvo que, entre personas de 35 nacionalidades detenidas, fue el único por quien —según le manifestaron— hubo gestiones formales. También describió su paso por la cárcel de El Rodeo I como una experiencia marcada por la “tortura psicológica”.

“Gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado y que te acusen de delitos que no vienen al caso”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que todavía no se siente preparado para dar detalles sobre lo vivido: “No me siento listo para contar las atrocidades que hicieron”.

Gallo pidió además que no se olvide a los otros 24 extranjeros que continúan detenidos en ese penal y reclamó que la comunidad internacional mantenga la presión para lograr su liberación. “Yo sigo encerrado en mi mente. Hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre”, afirmó.

Durante la conferencia estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, el canciller y el jefe de la Gendarmería Nacional. Desde el Gobierno indicaron que el alta médica del gendarme se formalizará en los próximos días.