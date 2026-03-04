La paritaria municipal pasó a cuarto intermedio y FESTRAM espera una propuesta que evite el paro

La negociación paritaria de los trabajadores municipales pasó a cuarto intermedio y continuará el lunes 9, luego de un nuevo encuentro entre los representantes de intendentes y presidentes comunales y la conducción de FESTRAM, en el marco de la Ley 9.996.

De acuerdo a lo informado por la federación sindical, la reunión de este miércoles se extendió durante varias horas pero no hubo una propuesta salarial que permitiera avanzar hacia un acuerdo. Por ese motivo, las partes resolvieron retomar el diálogo la próxima semana.

En paralelo, desde FESTRAM remarcaron que la Mesa Paritaria cuenta con el mandato del Plenario de Secretarios y Secretarias Generales para disponer un paro total de actividades por 48 horas si la próxima reunión no deriva en una oferta satisfactoria. Dicha medida de fuerza se convocaría para el miércoles 11 y jueves 12.

Así, la discusión salarial quedó en una instancia clave: el lunes será determinante para definir si se alcanza un entendimiento o si el gremio activa la medida de fuerza en municipios y comunas de toda la provincia.