Milei designó a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

El presidente Javier Milei confirmó este miércoles la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, quien presentó su renuncia tras más de dos años en el cargo.

Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y con trayectoria en el ámbito judicial y político, ya había ocupado un rol relevante en el Ministerio de Justicia durante la gestión de Mauricio Macri, donde se desempeñó como número dos de la cartera. Su carrera también estuvo vinculada al dirigente Daniel Angelici y al ámbito del fútbol, con participación en la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En el nuevo esquema, el viceministro será Santiago Viola, abogado cercano a Karina Milei. El recambio implica además la salida de Sebastián Amerio, quien hasta ahora ocupaba la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, un puesto clave en el proceso de selección y remoción de jueces nacionales y federales. Esa silla pasará ahora a manos de Viola, lo que redefine el equilibrio interno en un área estratégica del Gobierno.

La figura de Mahiques también estuvo vinculada al lanzamiento de la Universidad del Fútbol Argentino, impulsada por Claudio “Chiqui” Tapia. Según explicó el propio funcionario, tras el anuncio de su designación como vicerrector decidió desistir de esa participación y solicitó que su nombre fuera retirado del proyecto. Además, integró la Comisión de Ética de la Conmebol.

El nuevo ministro es hijo de Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, quien este año alcanzará el límite de edad para continuar en funciones y necesitará un nuevo acuerdo del Senado si pretende extender su mandato. En ese contexto, el Poder Ejecutivo solicitó a la Cámara alta que revalide su continuidad.

La familia Mahiques mantiene vínculos tanto en el ámbito judicial como político. Juan Bautista Mahiques preside actualmente la Asociación Internacional de Fiscales y, en el plano local, conserva relaciones con distintos sectores del arco político, incluido el senador Eduardo “Wado” de Pedro.

El anuncio oficial del cambio fue realizado por el propio Milei a través de su cuenta en la red social X, donde agradeció la labor de Cúneo Libarona y destacó que el nuevo ministro continuará con la agenda de reformas impulsada por el Gobierno.

La salida del ahora exministro había sido objeto de versiones en los últimos días. Este miércoles por la mañana mantuvo un encuentro con el Presidente en la Quinta de Olivos y, poco después, se confirmó el relevo en el Gabinete.