Un misil iraní fue abatido antes de entrar a Turquía y se agrava la crisis en Medio Oriente

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sumó un nuevo capítulo en su quinto día, luego de que Turquía informara que un misil balístico lanzado desde territorio iraní fue interceptado antes de ingresar a su espacio aéreo. Se trata del primer incidente que involucra de manera directa a un país miembro de la OTAN desde el inicio de las hostilidades, lo que abrió interrogantes sobre una eventual ampliación del conflicto.

Según el Ministerio de Defensa turco, el proyectil sobrevoló los espacios aéreos de Irak y Siria y fue neutralizado en el Mediterráneo oriental por los sistemas de defensa antes de que pudiera representar un riesgo mayor. Las autoridades aseguraron que no se registraron víctimas ni daños de consideración.

La Alianza Atlántica condenó el hecho y reafirmó su respaldo a Ankara. A través de su portavoz, Allison Hart, la OTAN sostuvo que se mantiene “firmemente junto a todos los aliados, incluida Turquía”, frente a lo que calificó como ataques indiscriminados de Irán en la región.

Sin embargo, desde el gobierno turco relativizaron que el país haya sido el blanco del lanzamiento. Un alto funcionario, bajo condición de anonimato, indicó que el misil aparentemente tenía como destino una base ubicada en la parte griega de Chipre, aunque se habría desviado de su trayectoria. En ese territorio insular, el Reino Unido mantiene instalaciones militares estratégicas como la base aérea de Akrotiri —alcanzada recientemente por un dron iraní— y la base terrestre de Dhekelia.

Fragmentos del misil interceptado cayeron en el distrito de Dortyol, en la provincia turca de Hatay, cercana a la frontera con Siria y a poco más de 100 kilómetros de Chipre.

En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, mantuvo una conversación telefónica con su par iraní, Abbas Araqchi, en la que transmitió la necesidad de evitar acciones que profundicen la escalada. Desde Ankara insistieron en que cualquier paso que amplíe el radio del enfrentamiento podría derivar en consecuencias imprevisibles para la estabilidad regional.