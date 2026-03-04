Investigan un caso de abuso sexual a un adolescente en Sauce Viejo

Un caso de abuso sexual conmociona a la vecina localidad de Sauce Viejo. La víctima es un adolescente de 15 años, quien denunció el hecho ocurrido en una vivienda en construcción ubicada en inmediaciones de Avenida de la Bandera y Orquídeas.

En cuanto al agresor, se supo que se trata de un hombre mayor de edad que tras cometer el ataque huyó en dirección hacia la Ruta Nacional 11. La policía buscaba identificarlo y dar con su paradero.

Si bien no trascendieron mayores detalles del suceso, de acuerdo a la denuncia de la víctima, el atacante lo interceptó y amenazó con un fierro para obligarlo a ingresar a la obra en construcción.

También se conoció que vecinos denunciaron la presencia de dos personas ajenas a la propiedad y al acercarse vieron salir al presunto abusador y se encontraron con la víctima, quien relató lo sucedido.

Tras la denuncia inicial intervinieron agentes del Comando Radioeléctrico y personal del 107. La víctima fue trasladada al hospital de Niños Orlando Alassia, donde recibió las primeras asistencias y luego fue derivada al Cullen.

El hecho fue informado a la fiscal en turno de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual, Laura Gerard, quien delegó la investigación al personal de la Comisaría de la Mujer para realizar las pericias correspondientes del caso.

