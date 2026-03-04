Allanamiento en Richieri al 2200: secuestran un arma y más de 3 millones de pesos

Un allanamiento realizado en las últimas horas en una vivienda de calle Richieri al 2200 terminó con el secuestro de un arma de fuego, municiones y una importante suma de dinero en efectivo. Sin embargo, el principal sospechoso que era buscado no fue encontrado en el lugar.

No obstante, el objetivo era dar con un hombre de 27 años, presuntamente vinculado a la investigación en curso, pero al momento del procedimiento no se encontraba en el domicilio.

En la requisa, los efectivos secuestraron una escopeta calibre 12, cartuchos de distintos tipos, una máquina contadora de billetes y dinero en efectivo. Según informaron fuentes policiales, el monto incautado asciende a 3.207.690 pesos y 220 dólares.

El allanamiento fue llevado adelante por personal de la Subcomisaría 16ª, en cumplimiento de una orden solicitada por la fiscal interviniente y autorizada por un juez del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 1. Durante el operativo también participó el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), que brindó apoyo en la irrupción y el registro de la vivienda.

La causa continúa su curso mientras se intenta establecer el paradero del sospechoso y determinar la procedencia del dinero y los elementos hallados.