Diputados inicia el debate para sancionar la reforma de la Ley de Glaciares

Tras la aprobación en el Senado, el oficialismo comenzó a mover fichas en la Cámara de Diputados para avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares. Este miércoles, a partir de las 10, se dará inicio al tratamiento en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente —que preside el libertario José Peluc— y de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz.

La iniciativa es considerada estratégica por el Gobierno, que apunta a generar un marco normativo más flexible para atraer inversiones en megaminería e hidrocarburos. Al mismo tiempo, el proyecto despierta fuertes cuestionamientos de bloques opositores y organizaciones ambientalistas, que advierten sobre un eventual retroceso en la protección de reservas hídricas clave.

Fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron que el objetivo es convertir la reforma en ley antes de fin de mes, aunque el debate no se agotará en la primera reunión informativa ni se espera una firma inmediata de dictamen. No obstante, en el Congreso no descartan que la semana próxima pueda acelerarse el trámite y llegar al recinto.

En la Casa Rosada, además, observan el calendario político con atención. El presidente Javier Milei viajará entre el 9 y el 12 de marzo a Nueva York para participar del “Argentina Week 2026”, un evento orientado a captar inversiones internacionales. En ese contexto, la media sanción obtenida en el Senado es vista como una señal hacia potenciales inversores interesados en el desarrollo de recursos naturales en el país.

Qué cambia la reforma

La Ley 26.639, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, considerado una reserva estratégica de recursos hídricos. La normativa vigente prohíbe actividades como la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en esas áreas, además de cualquier intervención que altere su condición natural.

El proyecto oficial propone mantener la prohibición en los glaciares propiamente dichos, pero redefine el alcance de las zonas periglaciares. Introduce una distinción entre “formas periglaciares” que cumplen una función comprobable como reserva de agua y aquellas que no tendrían ese carácter, habilitando en estas últimas la posibilidad de actividades económicas, siempre que cuenten con evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, la iniciativa transfiere mayores facultades a las provincias para determinar qué áreas deben quedar protegidas, reduciendo la intervención de la administración nacional.

El texto también crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración y actualización estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.

Las críticas

Desde sectores de la oposición y organizaciones ambientales sostienen que la reforma implicaría flexibilizar una ley considerada de avanzada en materia de protección de recursos hídricos. Argumentan que la redefinición de áreas protegidas podría dejar expuestas zonas estratégicas para el abastecimiento de agua, la biodiversidad y el equilibrio climático.

Con este escenario, el debate en Diputados promete reeditar la tensión entre la estrategia oficial de promover inversiones en sectores extractivos y las advertencias sobre el impacto ambiental de una eventual flexibilización de la normativa vigente.