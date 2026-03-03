Realizaron una jornada de formación sobre educación inclusiva en el Jardín Municipal

La Municipalidad informó que llevó adelante una jornada de formación en el Jardín Municipal Domingo F. Sarmiento y su anexo, en el marco de las políticas de inclusión y acompañamiento educativo que impulsa a nivel local.

Según se detalló oficialmente, la actividad fue organizada de manera conjunta por la Dirección de Bienestar Comunitario y la Dirección de Educación, y estuvo destinada a docentes y personal educativo de la institución. El objetivo fue generar herramientas y propuestas pedagógicas que contemplen y valoren las múltiples formas de ser y de crecer, tanto en lo corporal como en lo cultural, funcional y emocional.

En ese sentido, la capacitación se estructuró en tres instancias. En primer lugar, se propuso una reflexión sobre los discursos que se construyen al referirse a las infancias. Luego, se trabajaron categorías conceptuales vinculadas a la génesis del juego, la multimodalidad y el encuentro intergeneracional. Finalmente, se plantearon nuevos interrogantes en torno a cómo niñas y niños se conciben a sí mismos y qué expresan a lo largo de sus trayectorias educativas.

Al cierre de la jornada, la directora de Bienestar Comunitario, Soledad Santa Cruz, destacó —según lo informado por el municipio— que este tipo de iniciativas buscan fortalecer “la construcción de entornos educativos más justos, participativos y respetuosos de las distintas formas de ser y de crecer”.