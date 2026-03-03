Revés para Tapia: la justicia desestimó el pedido para que suspendan su indagatoria

La Justicia rechazó este martes el planteo presentado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, quien había solicitado la suspensión de su declaración indagatoria prevista para el 5 de marzo.

De acuerdo a fuentes judiciales, la defensa del titular de la AFA pidió el viernes pasado que se declarara la nulidad de la citación, en el marco de la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por más de 19.353 millones de pesos. El planteo fue presentado por sus abogados, Norberto Frontini y Lucio Simonetti.

La investigación está a cargo del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien el 19 de febrero dispuso citar a indagatoria a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes, en una causa que analiza la supuesta apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes a la seguridad social.

En esa resolución, el magistrado también había ordenado la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino, medida que posteriormente fue flexibilizada en el caso del presidente de la AFA, quien obtuvo autorización para viajar.

El expediente apunta a determinar responsabilidades por una presunta apropiación de más de 19.353 millones de pesos correspondientes a retenciones y cargas sociales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según lo establecido, Tapia deberá presentarse a declarar el jueves 5 de marzo, mientras que Toviggino fue citado para el viernes 6. La convocatoria se produjo a partir de un pedido del organismo recaudador ARCA (ex AFIP), que impulsó la intervención judicial ante las presuntas irregularidades detectadas.