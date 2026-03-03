El petróleo se dispara y las bolsas caen en medio de la escalada bélica

La escalada militar en Medio Oriente ya tiene un impacto directo en la economía global. La posibilidad de un conflicto prolongado entre Estados Unidos, Israel e Irán, sumada a la amenaza de cierre del estratégico estrecho de Ormuz, disparó el precio del petróleo y profundizó las pérdidas en las bolsas internacionales.

El mercado energético es el primer termómetro del temor inversor. El crudo Brent trepó más de 8% y superó los 84 dólares por barril, acumulando su tercera jornada consecutiva en alza. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI) avanzó cerca de 8% y se ubicó por encima de los 76 dólares.

La suba refleja el riesgo de interrupciones en el suministro, ya que por el estrecho de Ormuz circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial. La advertencia iraní sobre un eventual bloqueo de esa vía marítima encendió todas las alarmas en el comercio energético y en el transporte internacional, donde las aseguradoras ya comenzaron a restringir coberturas y las tarifas de flete muestran fuertes incrementos.

En los mercados financieros el clima es de marcada aversión al riesgo. En Wall Street, los futuros anticipan una apertura en rojo: el S&P 500 cae cerca de 1,8%, el Nasdaq retrocede más de 2% y el Dow Jones pierde alrededor de 1,7%. En Europa, el Euro Stoxx baja casi 4%, con descensos pronunciados en el DAX alemán y el CAC francés. En Asia también predominan las pérdidas: el Nikkei japonés cede más de 3% y el Kospi surcoreano se desploma por encima del 8%, en uno de los movimientos más bruscos de los últimos meses.

El mercado interpreta que, sin una rápida desescalada diplomática, el conflicto podría derivar en un shock de oferta energética con consecuencias inflacionarias a escala global. Un petróleo sostenidamente por encima de los 80 dólares no solo encarece combustibles y transporte, sino que presiona los costos industriales y complica la estrategia de los bancos centrales en su intento por consolidar la desaceleración de precios.

La reacción coordinada de los inversores —venta de acciones, salto del crudo y cobertura ante riesgos logísticos— refleja que el conflicto dejó de ser un episodio regional para convertirse en una variable económica central. Mientras persista la incertidumbre sobre Ormuz y la infraestructura energética del Golfo, la volatilidad seguirá marcando el pulso de los mercados.