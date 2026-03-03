Dos drones impactaron la embajada de EE.UU. en Arabia Saudita y crece la tensión en Medio Oriente

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que la embajada norteamericana en Riad, capital de Arabia Saudita, fue alcanzada por dos vehículos aéreos no tripulados que impactaron en el techo y en el perímetro del edificio. Según indicaron fuentes oficiales, no se registraron heridos ya que al momento del ataque la sede diplomática se encontraba vacía.

El Ministerio de Defensa saudí señaló que los drones provocaron un “incendio limitado” y daños materiales menores. Testigos reportaron columnas de humo sobre el barrio diplomático y la presencia de camiones de bomberos en las inmediaciones, mientras que horas más tarde se escucharon nuevas explosiones en distintos puntos del centro de la capital. Una fuente vinculada al ejército local aseguró que las defensas aéreas interceptaron al menos cuatro aparatos no tripulados que tenían como objetivo esa zona.

Tras el ataque, el presidente estadounidense, Donald Trump, anticipó que Washington dará a conocer en breve su respuesta. “Pronto conocerán la respuesta al ataque contra nuestra embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”, declaró al canal NewsNation.

En paralelo, el Departamento de Estado instó este lunes a los ciudadanos estadounidenses a abandonar de inmediato más de una docena de países de Medio Oriente, entre ellos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ante el deterioro del escenario de seguridad. Mora Namdar, subsecretaria de Asuntos Consulares, recomendó utilizar medios comerciales disponibles “debido a los riesgos para la seguridad”.

La embajada en Riad también emitió una alerta para que los estadounidenses que permanecen en territorio saudí se resguarden en sus domicilios y limiten cualquier desplazamiento no esencial, en especial hacia instalaciones militares.

La advertencia se extiende a Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen, en el marco de la escalada bélica que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán.

Desde el fin de semana, fuerzas estadounidenses e israelíes llevan adelante ataques sobre objetivos estratégicos iraníes. Entre las víctimas reportadas por Teherán figura el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Irán respondió con ofensivas con drones y misiles contra posiciones estadounidenses e israelíes en distintos puntos de la región.

En ese contexto, se registraron bombardeos en las afueras de Beirut tras el lanzamiento de cohetes por parte de milicianos de Hezbollah, mientras que en el Golfo Pérsico se reportaron ataques con drones y la activación de sistemas antiaéreos. El Ejército estadounidense informó además que tres aeronaves propias fueron derribadas en Kuwait en un “aparente incidente de fuego amigo”, aunque las tripulaciones fueron rescatadas.

Trump señaló que inicialmente se estimaba que el conflicto podría extenderse entre cuatro y cinco semanas, aunque admitió que el plazo podría ampliarse. La expansión de los ataques en distintos frentes alimenta el temor a una guerra regional de mayor escala en Medio Oriente.