River empató en Mendoza mientras espera por "Chacho" Coudet

River empató 1-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, en un partido en el que tuvo como DT interino a Marcelo Escudero, mientras aguarda la llegada de Eduardo Coudet, quien asumirá como nuevo entrenador.

El equipo millonario mostró voluntad y algunos pasajes interesantes en ataque, pero volvió a evidenciar desajustes defensivos y falta de claridad en los metros finales. El conjunto mendocino abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Gonzalo Ríos capturó un despeje corto tras un tiro de esquina y, con una volea desde afuera del área, estableció el 1-0.

Hasta ese momento, River había insinuado peligro por el sector izquierdo, especialmente con intervenciones de Subiabre, aunque sin profundidad sostenida. Con el correr de los minutos, la presión alta y el orden colectivo de Independiente Rivadavia complicaron la salida del visitante, que sufrió pérdidas en zonas sensibles y quedó expuesto en defensa.

El empate llegó antes del descanso. Luego de un centro de Subiabre desde la derecha, Gonzalo Montiel apareció en el área como centrodelantero y conectó de cabeza para el 1-1. El lateral, campeón del mundo, celebró con visible tensión, en una imagen que reflejó el clima que rodea al plantel en las últimas semanas.

En el complemento el desarrollo fue más trabado y con escasas situaciones de gol. River intentó adelantar líneas, pero careció de profundidad y precisión en los últimos metros. Independiente Rivadavia, por su parte, apostó a la referencia ofensiva de Villa y a la pelota aérea en el tramo final.

La figura del segundo tiempo fue el arquero Beltrán, quien respondió con solvencia ante dos cabezazos de Florentín y sostuvo el empate para el conjunto de Núñez. Sobre el cierre, el local volvió a exigir por arriba, pero el guardameta volvió a imponerse.

Escudero realizó variantes en la última media hora, aunque sin cambios sustanciales en el funcionamiento. El ingreso de juveniles y modificaciones en ataque no lograron alterar el trámite de un encuentro que terminó siendo equilibrado y de bajo vuelo.

En paralelo al partido, la dirigencia avanzó en los últimos detalles para la llegada de Coudet, quien se despidió de Deportivo Alavés y asumirá en los próximos días. Su debut está previsto ante Huracán, en Parque Patricios, aunque dependerá de la situación institucional del fútbol argentino.

River atraviesa un proceso de transición tras la salida de Marcelo Gallardo y busca reordenarse en lo futbolístico y en lo interno. El empate en Mendoza dejó señales de esfuerzo, pero también la necesidad de una rápida mejora para recuperar protagonismo en el torneo.