Reclamos por la asistencia alimentaria: dos sectores opositores exigen explicaciones al Ejecutivo

La suspensión del programa local de asistencia ahbn limentaria, que alcanzaba a más de 1500 familias de la ciudad, generó presentaciones formales desde distintos espacios políticos opositores al Ejecutivo local. Tanto el diputado provincial Fabián Palo Oliver como el concejal Rodrigo Alvizo ingresaron pedidos de informe para conocer los fundamentos de la interrupción y exigir precisiones sobre la continuidad de la asistencia.

Según expresaron públicamente, la decisión implica la falta de cobertura para niños, adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad, en un contexto económico complejo. Ambos dirigentes reclamaron explicaciones institucionales y plantearon su preocupación por el impacto social de la medida.

El actual legislador provincial por el Frente Amplio por la Soberanía anunció en sus redes sociales que presentó un pedido de información dirigido al intendente Miguel Weis Ackerley, con el objetivo de conocer los fundamentos que motivaron la suspensión del programa. En su planteo, sostuvo que la seguridad alimentaria “no constituye un beneficio discrecional, sino un derecho básico que el Estado municipal debe garantizar”, especialmente en contextos de vulnerabilidad social.

Además, expresó su “preocupación y rechazo” ante cualquier medida que implique, según sus palabras, abandonar a las familias más necesitadas de la ciudad, remarcando que la interrupción afecta de manera directa a 1500 grupos familiares que dependían de esa asistencia.

Por su parte, el concejal Rodrigo Alvizo presentó un pedido de informe en el Honorable Concejo Municipal, señalando que la interrupción de la entrega de alimentos lleva más de tres meses. El edil solicitó que el Departamento Ejecutivo detalle los motivos administrativos, presupuestarios y/o políticos que fundamentan la decisión, y que informe si el programa fue suspendido, discontinuado o se encuentra en proceso de reformulación.

Entre otros puntos, el proyecto requiere precisiones sobre partidas presupuestarias ejecutadas y subejecutadas, medidas urgentes para restituir la asistencia y el protocolo implementado para atender a quienes concurren en busca de alimentos. “Estamos hablando de personas que se acercan al municipio porque no tienen qué comer”, afirmó Alvizo, quien también reclamó respuestas formales y plazos concretos.

Desde ambos espacios políticos coincidieron en la necesidad de que el Ejecutivo brinde explicaciones oficiales y garantice la continuidad de la política alimentaria destinada a los sectores más vulnerables de la ciudad.