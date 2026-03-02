Con fuertes críticas a Milei, Kicillof inauguró las sesiones ordinarias: “El rumbo económico es un fracaso”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense con un discurso atravesado por duras críticas al presidente Javier Milei y a la política económica nacional. “El rumbo económico es un fracaso”, sostuvo, y aseguró que “están cerrando empresas en todas las ramas de la actividad”.

En la apertura del período legislativo, el mandatario provincial afirmó que, tras más de dos años de gestión nacional, “no se cumplieron ninguno de los pronósticos del Presidente” y describió un escenario de “profunda crisis”, con aumento de despidos y salarios que “no alcanzan”. También planteó que “lo único que crece en nuestro país es la desigualdad”.

Reclamo por recursos

Kicillof denunció que la provincia está siendo afectada por una “asfixia financiera” por parte del Gobierno nacional. Según indicó, en los últimos dos años le fueron quitados 15 billones de pesos, una cifra que —afirmó— equivale a un tercio del presupuesto bonaerense.

“Tenemos menos transferencias y más abandono”, remarcó. En ese marco, sostuvo que su administración continúa ejecutando políticas públicas en áreas como salud y educación, y afirmó: “Mientras el Estado nos abandona, nosotros seguimos cuidando a nuestro pueblo”.

Seguridad y educación

En materia de seguridad, el gobernador definió el área como una función esencial del Estado y cuestionó las posturas que, según expresó, promueven la reducción del rol estatal. Anunció que enviará a la Legislatura un proyecto para actualizar la ley del personal policial, con el objetivo de regular el reclutamiento y la carrera bajo parámetros actuales. También adelantó una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, vigente desde hace más de 30 años.

En relación con la educación, hizo referencia al paro docente que afectó el inicio del ciclo lectivo y adelantó que firmará un decreto para garantizar el acceso a la sala de 3 años en todo el territorio provincial, como parte de la política de extensión de la escolaridad desde el nivel inicial hasta la universidad.

Sobre el cierre de su discurso, Kicillof planteó una alternativa política frente al oficialismo nacional: “No estamos condenados a esta pesadilla, hay otro camino”, expresó.

Anuncios de gestión

Durante su intervención, el mandatario también detalló una serie de iniciativas:

ARBA implementará el Régimen Riesgo 0 - SAF 0 , que permitirá reducir a cero las alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores.

Se impulsará un proyecto de ley para regular el trabajo en plataformas digitales , con la creación de un registro provincial, exigencia de seguros obligatorios y regulación de condiciones laborales.

Se enviará nuevamente el proyecto de Producción Pública de Medicamentos, con el objetivo de reducir costos y garantizar el acceso en la Provincia.

Reacciones de la oposición

Tras el discurso, dirigentes opositores expresaron críticas. El legislador de izquierda Christian Castillo cuestionó la situación salarial docente y vinculó el paro al gobierno provincial. Por su parte, el senador Marcelo “Chuby” Leguizamón ironizó sobre la gestión bonaerense, mientras que el senador nacional Maximiliano Abad sostuvo que gobernar no puede limitarse a reclamar recursos a la Nación y pidió respuestas a las demandas de los vecinos.

La apertura de sesiones dejó expuestas las tensiones entre la administración provincial y el Gobierno nacional, en un contexto de conflicto político y económico que continúa profundizándose.