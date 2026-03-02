Irán cierra el tránsito en el estrecho de Ormuz, ruta clave del petróleo mundial

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del planeta, en el marco de la escalada del conflicto con Israel y Estados Unidos. La decisión podría bloquear entre el 20 y el 30% del petróleo mundial que circula por esa vía, además de una parte sustancial del comercio de gas natural licuado, con impacto directo en los precios internacionales de la energía.

De acuerdo con informaciones difundidas por Al Jazeera y la agencia Reuters, al menos 150 buques que transportaban petróleo y gas natural habrían quedado afectados por la medida. Analistas estiman que la interrupción del tránsito podría provocar una fuerte suba del crudo, mientras la financiera JPMorgan evaluó que el precio podría escalar hasta 120 dólares por barril, frente a los aproximadamente 74 dólares actuales.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y es una vía clave para el transporte energético global. A través de esas aguas circulan exportaciones de hidrocarburos de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Kuwait, Qatar, Baréin, Irak, Irán y Pakistán, rumbo al Mar de Arabia y el Océano Índico.

Los principales afectados por un eventual bloqueo prolongado serían países asiáticos como India, Japón, Corea del Sur y China, grandes importadores de petróleo y gas de la región. También naciones europeas como España, Italia y Francia podrían sufrir consecuencias, dado que adquieren crudo de Arabia Saudita e Irak.

En la zona que conecta Arabia Saudita, Irán y Qatar se concentran tres de los yacimientos de hidrocarburos más importantes del mundo, motivo por el cual algunos especialistas la denominan el “epicentro energético del planeta”. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), Irán figura entre los principales productores de gas natural del mundo y también ocupa un lugar relevante en la producción de petróleo.

Repercusiones en la ONU

El cierre del estrecho se produce tras los bombardeos lanzados el sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán, lo que motivó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU el 28 de febrero.

Durante la sesión, el secretario general António Guterres pidió adoptar todas las medidas necesarias para frenar los ataques y retomar las negociaciones. Señaló que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, y advirtió sobre el riesgo de una escalada incontrolable en “la región más volátil del mundo”.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, defendió la acción militar y sostuvo que Irán no puede poseer armas nucleares. En la misma línea, el representante de Israel, Danny Danon, argumentó que los ataques fueron necesarios para evitar una amenaza existencial.

Por su parte, el embajador iraní Amir Saeid Iravani denunció que los bombardeos dejaron cientos de víctimas civiles y calificó los hechos como “crimen de lesa humanidad”. Rusia y China manifestaron su preocupación por la escalada y reclamaron una salida política y diplomática, mientras rechazaron los argumentos sobre un supuesto desarrollo nuclear iraní como justificación de la ofensiva.

La reunión concluyó sin decisiones concretas y el Consejo volverá a sesionar en los próximos días. En este contexto, la posibilidad de un bloqueo sostenido del estrecho de Ormuz mantiene en alerta a los mercados y a la comunidad internacional, ante el riesgo de una crisis energética de alcance global.