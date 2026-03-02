Martes 03 de marzo de 2026

Interés General — 02.03.2026 —

Protección Animal: cronograma de atención y acciones territoriales para marzo

Durante el mes se desarrollará una campaña masiva en barrios específicos, además de la atención habitual en la Unidad Veterinaria del predio Ex INALI. También recordaron los canales de denuncia ante situaciones de maltrato animal.

Un perro recibe asistencia veterinaria en una jornada de Atención Focalizada realizada en febrero. (Foto: MST)
Un perro recibe asistencia veterinaria en una jornada de Atención Focalizada realizada en febrero. (Foto: MST)

Por Santotomealdía

La Municipalidad informó el cronograma de atención y las acciones territoriales previstas para marzo a través del área de Protección Animal, en el marco de las políticas orientadas al bienestar animal y la promoción de la tenencia responsable en la ciudad.

Según se indicó oficialmente, durante el mes se sostendrá la atención en la Unidad Veterinaria de Atención Fija, se implementará una Campaña Masiva de Atención Focalizada en distintos barrios y se brindarán servicios gratuitos destinados a perros y gatos, además de recordarse los canales disponibles para denuncias.

La Unidad Veterinaria funciona en el predio Ex INALI (Macia 1933) y atiende por orden de llegada en los siguientes días y horarios:

  • Lunes, miércoles y viernes, de 8 a 11 horas.

  • Martes y jueves, de 13 a 16 horas.

Para consultas previas, las personas interesadas pueden comunicarse al 3425477511, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.

Campaña Masiva de Atención Focalizada

Además, durante marzo se llevará adelante una Campaña Masiva de Atención Focalizada, que incluirá un abordaje territorial previo en los barrios seleccionados. En los días anteriores a cada jornada se realizarán censos y visitas informativas, con el objetivo de relevar la situación y brindar información a las familias.

Las fechas y lugares previstos son:

  • Lunes 16 de marzo, de 13 a 16 horas, en barrio Las Vegas, Iglesia Eben Ezer (Lisandro de la Torre 4600).

  • Sábado 21 de marzo, de 8 a 13 horas, en barrio Vecinal Oeste, sede de la Vecinal Oeste (Tierra del Fuego 3911).

En el marco de estas acciones se brindarán de manera gratuita: castraciones, desparasitación, vacunación antirrábica, tratamiento antisárnico y atención básica para perros y gatos

Indicaciones para castraciones

Desde el área se recordó que las castraciones se realizan bajo las siguientes condiciones:

  • A partir de los 6 meses de vida.

  • Asistir con una persona mayor de edad con DNI.

  • Cumplir con ayuno sólido y líquido de 12 horas previas a la cirugía.

  • En el caso de hembras con cría, esperar al menos 60 días.

  • Los gatos deben concurrir con transportadora o bolso ventilado.

  • Los perros, con collar, correa y bozal si corresponde.

  • Llevar una manta para el período posterior a la cirugía.

  • Los profesionales informarán previamente sobre los riesgos inherentes al uso de anestesia.

Canales de denunciaLa Municipalidad recordó que ante situaciones de maltrato o crueldad animal se debe llamar de inmediato al 911, con atención todos los días, durante las 24 horas. 

Para consultas, asesoramiento o denuncias vinculadas al incumplimiento de las obligaciones del Programa Municipal de Tenencia Responsable —como falta de alimentación adecuada, condiciones de higiene deficientes o alojamiento inadecuado— se encuentra disponible el número 3425459312, de lunes a viernes, de 9 a 20 horas. 

Estas acciones, según se informó oficialmente, forman parte de las políticas públicas orientadas a la protección animal y al fortalecimiento del trabajo territorial en nuestra ciudad.
    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward