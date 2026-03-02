Pullaro: “Pasamos de ser la provincia con mayores índices de violencia, a ser una de las más seguras de la Argentina

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este lunes en la Unidad Regional II de Rosario el acto de puesta en funciones de 500 nuevos suboficiales de la Policía de Santa Fe, en el marco del fortalecimiento del plan integral de seguridad.

Durante la ceremonia, el mandatario dio la bienvenida a los agentes y destacó el proceso de transformación de la fuerza. “Hoy comienzan su carrera dentro de una Policía que se transforma y mejora cada día”, afirmó.

Pullaro subrayó que la inversión sostenida permitió normalizar recursos esenciales para el trabajo policial. “Hoy son habituales el equipamiento, los chalecos y uniformes; los vehículos cero kilómetro; y la incorporación de tecnología, porque tomamos la decisión política de invertir y jerarquizar a la Policía de la provincia de Santa Fe”, señaló.

El gobernador remarcó que estos avances fueron posibles gracias a la asignación de recursos y al respaldo institucional al trabajo policial. “Defendimos el rol y la tarea de la policía en la calle, fortaleciendo su capacidad operativa para brindar seguridad a toda la sociedad”, añadió.

Asimismo, destacó el desempeño de la fuerza en la recuperación del orden público, especialmente en Rosario. “La Policía salió con valentía y tenacidad a recuperar el orden público. Tres años después podemos mostrar que la violencia cayó entre un 20 y un 25 %, y el delito entre un 40 y un 45 %, con una tendencia que continúa descendiendo”, sostuvo.

El mandatario atribuyó estos resultados al trabajo conjunto entre la Policía, el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Servicio Penitenciario y el Ministerio Público de la Acusación, en el marco de un plan de seguridad basado en análisis criminal y planificación estratégica.

En ese sentido, afirmó que cada agente cumple un rol clave en la prevención del delito. “El análisis criminal nos permite identificar dónde existen mayores probabilidades de comisión de delitos y actuar en consecuencia. Este camino nos permitió pasar de ser la provincia con mayores índices de violencia e inseguridad a ser una de las más seguras. Si seguimos trabajando juntos, Santa Fe y Rosario pueden convertirse en las ciudades más seguras del país”, concluyó.

Fortalecimiento del plan de seguridad

Por su parte, el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, señaló que la incorporación de nuevos efectivos refuerza el plan de seguridad pública. “Hoy el Gobierno Provincial fortalece el dispositivo de seguridad con la incorporación de un recurso humano fundamental”, afirmó.

Dirigiéndose a los nuevos suboficiales, destacó el perfil de la fuerza actual: “Ustedes integran una nueva Policía, con tecnología como Lince y el sistema 911, y con recursos logísticos como chalecos, uniformes y móviles. Su compromiso es cuidarse y cuidar a la sociedad, proteger el orden público y resguardar la vida y los bienes de las personas”.