La CGT pidió en la Justicia que se declare inconstitucional la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes en los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires un recurso para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma laboral que obtuvo sanción definitiva el viernes pasado en el Senado. La central obrera realizó presentaciones tanto en el fuero Laboral como en el Contencioso Administrativo, aun cuando la norma todavía no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, sostuvo Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar con la prensa en la puerta de los tribunales de la calle Talcahuano.

Sola, dirigente del gremio de Seguros, estuvo acompañado por los otros dos cosecretarios generales, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). Según explicaron, la decisión judicial forma parte de la estrategia que la central viene sosteniendo desde el inicio del debate parlamentario, cuando manifestó su rechazo al proyecto.

De acuerdo a lo que trascendió, la presentación cuestiona la reforma por considerar que modifica aspectos “protectorios” de la legislación laboral vigente y que afecta el principio de progresividad de los derechos de los trabajadores.

Jerónimo, por su parte, afirmó que “muchos sectores empiezan a preguntarse por qué acompañaron al Gobierno en una ley que no tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores”, y cuestionó la falta de anuncios vinculados al desarrollo productivo y al empleo.

En la misma línea, Argüello criticó declaraciones del presidente Javier Milei respecto de la baja del desempleo. “Es una locura total, lo vemos todos los días. Se han perdido 270.000 puestos de trabajo”, aseguró el dirigente camionero, quien también calificó el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa como “un show” sin precisiones sobre la generación de empleo.

Desde la CGT remarcaron que la vía judicial será uno de los ejes de la respuesta sindical frente a la reforma y reiteraron su postura de que la norma afecta derechos laborales consolidados.