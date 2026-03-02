Sauce Viejo: ASOEM denunció violencia en una manifestación y acusó al intendente

La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) denunció una presunta agresión por parte del intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, en el marco de una medida de fuerza que los trabajadores iniciaron este lunes en esa ciudad.

De acuerdo al comunicado difundido por el gremio, el hecho ocurrió durante una manifestación en el obrador central, en el contexto de un paro por 72 horas bajo la modalidad de concurrencia y movilización. Desde el sindicato señalaron que el Ejecutivo local no estaría respetando la libertad sindical, situación que dio origen al conflicto.

Siempre según la versión de ASOEM, el intendente se presentó en el lugar acompañado por familiares que —indicaron— se identificaron como funcionarias municipales, y en ese marco se habrían producido agresiones verbales y físicas contra trabajadores que participaban de la protesta. La entidad calificó lo sucedido como un episodio de “extrema gravedad institucional”.

El gremio también denunció que se intentó retirar un camión del predio, colocándolo en posición de avanzar cuando manifestantes se encontraban frente al portón, lo que —según expresaron— puso en riesgo la integridad física de quienes participaban de la medida.

En el mismo comunicado, ASOEM repudió los hechos denunciados, responsabilizó al Ejecutivo municipal por cualquier eventual consecuencia y reclamó el cese inmediato de agresiones y amenazas, el respeto al derecho a la protesta y garantías de seguridad para los trabajadores. Además, solicitó la apertura urgente de una instancia de diálogo que permita destrabar el conflicto.

Hasta el momento, no se había informado una postura oficial del municipio respecto de la denuncia realizada por la organización sindical.

