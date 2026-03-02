Con un Messi decisivo, Inter Miami celebró en el clásico

Inter Miami reaccionó a tiempo y se quedó con una victoria de peso en el clásico de Florida. El equipo que dirige Javier Mascherano superó 4-2 como visitante a Orlando City SC tras estar dos goles abajo, con una actuación determinante de Lionel Messi, autor de un doblete y una asistencia.

El llamado “Clásico del Sol” comenzó cuesta arriba para las Garzas. Orlando fue más directo y eficaz en el arranque, y antes de los 25 minutos ya ganaba 2-0. Primero, tras un error en la salida que derivó en la definición de Pasalic; luego, con un gran remate de Martín Ojeda, que colocó la pelota con precisión y amplió la diferencia para el local.

A partir de ahí, Inter logró equilibrar el trámite, aunque sin demasiada profundidad. En el entretiempo, Mascherano movió el banco y ajustó el esquema. La reacción fue inmediata: a los tres minutos del complemento, Mateo Silvetti —recién ingresado— descontó y le dio otro impulso al equipo visitante.

Con más posesión y mayor presencia en campo rival, Inter empezó a inclinar la cancha. Messi encontró un rebote en la medialuna y definió con categoría para el 2-2. El partido se volvió abierto, con llegadas en ambos arcos, pero la jerarquía terminó marcando la diferencia.

A cinco minutos del final, una combinación colectiva terminó en el 3-2 convertido por Telasco Segovia, tras una asistencia precisa del rosarino. Y ya en tiempo de descuento, Messi selló el resultado con un tiro libre ajustado al poste que decretó el 4-2 definitivo.

El triunfo premió la insistencia del equipo de Miami, que mostró capacidad de reacción en un contexto adverso. Para Messi, además, significó sus primeros dos goles oficiales del año y una actuación decisiva en el clásico.

En conferencia de prensa, Mascherano fue autocrítico respecto del planteo inicial y destacó la respuesta del plantel en el segundo tiempo, remarcando que la victoria fue producto del carácter y la determinación de sus jugadores.