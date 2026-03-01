Paro y movilización en el inicio de clases: se profundiza el conflicto docente en la provincia

Por Santotomealdía



El ciclo lectivo 2026 comenzará este lunes en Santa Fe en medio de un conflicto salarial que se viene profundizando desde el año pasado. Los gremios docentes AMSAFE y SADOP confirmaron un paro provincial con movilización a la ciudad capital, en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno de Maximiliano Pullaro.

La medida de fuerza afectará tanto a la educación pública como privada y se enmarca en una disputa que no logró resolverse en las mesas paritarias. Los sindicatos sostienen que la oferta oficial no implica una recomposición real del salario frente a la inflación y cuestionan que la negociación se cierre aun sin acuerdo.

El trasfondo: salario y Asistencia Perfecta

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el programa Asistencia Perfecta, que otorga un incentivo económico adicional a quienes no registran inasistencias. Desde los gremios denuncian que ese esquema funciona como un mecanismo de presión, ya que quienes adhieren al paro no solo enfrentan el descuento del día, sino que también pueden perder ese plus salarial.

Para AMSAFE y SADOP, el modelo salarial actual fragmenta el ingreso docente, incorpora sumas por fuera del básico y afecta antigüedad y jubilaciones. Además, remarcan la ausencia de una cláusula automática de actualización frente a la inflación.

El malestar se expresa este lunes con una movilización frente al Ministerio de Educación. AMSAFE brindará una conferencia de prensa a las 10, mientras que SADOP concentrará previamente en el Monumento al Docente para luego unirse al acto conjunto.

La postura oficial: escuelas abiertas y 185 días

Desde el Gobierno provincial, en tanto, ratificaron que todas las escuelas estarán abiertas y que el servicio educativo está garantizado. El gobernador Pullaro pidió a las familias que envíen a sus hijos a clases y defendió la propuesta salarial como “una de las mejores del país” en un contexto económico complejo.

El Ejecutivo puso el foco en sostener los 185 días de clases, meta que en 2025 se cumplió por primera vez en catorce años y que la actual gestión busca consolidar. “Queremos que los chicos estén en las escuelas aprendiendo”, señalaron desde la Casa Gris.

El inicio del ciclo lectivo vuelve así a quedar atravesado por una fuerte tensión entre el derecho a la protesta docente y la decisión política de garantizar presencialidad plena. El nivel de adhesión al paro marcará el pulso de un conflicto que, lejos de desactivarse, parece ingresar en una nueva etapa de confrontación.